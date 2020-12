São Paulo goleia o Botafogo e dispara na liderança do Campeonato Brasileiro

Brenner (2x), Reinaldo e Hernanes marcaram em vitória por 4 a 0

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na noite desta quarta-feira, 09, o São Paulo terminou a série de jogos atrasados no Campeonato Brasileiro e igualou a quantidade de partidas disputadas de todos os times, com 24 jogos. E a equipe de Fernando Diniz aproveitou muito a oportunidade que teve, abrindo sete pontos de distância para o segundo colocado da tabela, o Atlético-MG. No Morumbi, o São Paulo manteve seu ritmo de jogo forte contra um apático Botafogo e venceu sem dificuldades por 4 a 0. Aos 10 minutos, Brenner abriu o placar, ampliando a contagem aos 27 minutos. Nos acréscimos do primeiro tempo, Benevenuto colocou a mão na bola, foi expulso e o juiz marcou pênalti. Reinaldo bateu e converteu.

Na volta do intervalo, o São Paulo continuou na área de ataque e deu muito trabalho a Diego Cavalieri. Aos 23 minutos, Vitor Bueno chutou uma bola na trave. Aos 33 o poste voltou a ser carimbado, desta vez em cabeçada de Luciano e defesa de Cavalieri. Aos 44 minutos, Hernanes marcou de fora da área e fechou o placar em 4 a 0. Com a derrota, o Botafogo se mantém na penúltima colocação do Brasileirão com 20 pontos. Na próxima rodada, a equipe do técnico Barroca enfrenta o Internacional, no sábado às 19h (horário de Brasília). Já o São Paulo faz o clássico Majestoso contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo às 18h15.