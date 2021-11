São Paulo joga mal e perde para o Bahia na Arena Fonte Nova

Rossi volta após dois meses em recuperação de lesão e faz um golaço para decidir a partida

SAN JUNIOR / UAI FOTO / ESTADÃO CONTEÚDO Gilberto teve boas chances antes de ser substituído; Rossi fez o gol do jogo



O São Paulo fez a pior partida desde a volta de Rogério Ceni e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Bahia neste domingo, 7, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com o triunfo, a equipe baiana sobe para a 14ª colocação na tabela do Brasileirão, chega a 36 pontos e abre seis de distância do Sport, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Já o São Paulo está logo acima, em 13º, com 37 pontos. No primeiro tempo, poucas chances claras apareceram, embora o Bahia marcasse mais presença no campo de ataque. Volpi impediu gol em cabeçada de Gilberto pouco antes do intervalo. Na etapa final, o time baiano voltou melhor e começou pressionando, com chutes perigosos de Gilberto e Nino Paraíba que foram para fora. Na melhor chance do São Paulo, Rigoni cabeceou por cima após cruzamento de Benítez. Aos 31 minutos da etapa final, o Bahia abriu o placar com Rossi, que voltou a campo após dois meses se recuperando de lesão; o atacante aproveitou rebote após escanteio e bateu colocado para fazer 1 a 0. Depois do gol, o São Paulo buscou pressionar, e exigiu grande defesa de Danilo Fernandes em chute forte de Benítez. Contudo, o time de Guto Ferreira conseguiu segurar o ímpeto do adversário e garantiu três pontos importantes na luta contra o rebaixamento.