Verstappen assume liderança na largada e vence GP do México; Hamilton é segundo

Piloto da Red Bull aumenta vantagem no topo da tabela; próximo GP será o de São Paulo

EFE / José Méndez Verstappen largou em terceiro, mas assumiu a primeira posição já na largada



O holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez uma largada excelente e demonstrou regularidade para vencer o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo, 7. O piloto da Mercedes Lewis Hamilton, principal adversário na briga pelo título, chegou em segundo lugar, e o mexicano Sérgio Pérez completou o pódio, para a alegria da torcida local. Com o resultado, Verstappen chegou a 312,5 pontos, contra 293,5 de Hamilton. No início da corrida, o pole position Valtteri Bottas foi tocado por Daniel Ricciardo – os dois rodaram e caíram para as últimas posições. Assim, Verstappen conseguiu sair da confusão e assumir a liderança, seguido por Hamilton e Pérez. Pouco depois, Mick Schumacher e Yuki Tsunoda bateram e o safety car entrou na pista; após a relargada, Verstappen conduziu com tranquilidade e chegou a mais uma vitória. O próximo GP será o de São Paulo, no autódromo de Interlagos, no próximo domingo, 14. Depois, o campeonato terá mais três corridas, em Catar, Arábia Saudita e Abu Dabi, antes de ser encerrado.