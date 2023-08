São Paulo oficializa contratação de Lucas Moura: ‘Voltou para casa’

Livre no mercado da bola após deixar o Tottenham, o jogador optou por fazer um contrato curto, válido até o fim de 2023

Divulgação/São Paulo FC Lucas Moura assinou com o São Paulo até o fim de 2023



São Paulo oficializa a contratação de Lucas Moura, na tarde desta quarta-feira, 2. “Voltou para a casa”, escreveu o clube, na legenda de um vídeo divulgado nas redes sociais (assista abaixo). Como a Jovem Pan antecipou, o meia-atacante assinou até o fim da temporada 2023. Livre no mercado da bola após deixar o Tottenham, o jogador optou por fazer um contrato curto, com a ambição de jogar nos Estados Unidos no próximo ano. Revelado nas categorias de base do Tricolor, o jogador ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, em 2010. No time profissional, o atleta se tornou ídolo, sendo protagonista na conquista da Copa Sul-Americana 2012. Ao todo, foram 128 partidas com a camisa são-paulina, com 33 gols marcados, 26 assistências. Na Europa, ele passou cinco temporadas no Paris Saint-Germain, além de outras cinco nos Spurs.

“É um turbilhão de emoções, parece que a ficha nem caiu ainda. Só de relembrar tudo o que vivi aqui, ver que passou tanto tempo e estou de volta, é muito emocionante. Estou muito feliz, é um momento especial na minha carreira, para a minha família. É realmente muito especial para mim”, afirmou Lucas Moura, que agradeceu o carinho dos torcedores. “A relação é muito forte, não só com a torcida, que foi muito importante para esse meu retorno, mas com a instituição. Sempre me trataram muito bem, com um carinho enorme. Eu sabia que esse momento um dia ia chegar e agradeço realmente pelo esforço, por esse carinho. Isso me deixa mais à vontade para voltar”, concluiu o jogador de 30 anos.

Com a chegada de Lucas Moura, o São Paulo encerra sua movimentação no mercado de transferências. Além do meia-atacante, o clube do Morumbi acertou com James Rodríguez, apresentando oficialmente nesta terça-feira, 1º. O Tricolor ainda acertou um pré-contrato com o ponta Erick, que continuará no Ceará até o fim de 2023 antes de vestir a camisa são-paulina. Na briga por uma vaga no G6 no Brasileirão, o time de Dorival Júnior ainda pensa em títulos em outras competições. Na Copa do Brasil, a equipe enfrenta o Corinthians, no dia 16 de agosto, no Morumbi, pela volta da semifinal – na ida, os corintianos ganharam por 2 a 1. Já na Sul-Americana, os tricolores encaram o San Lorenzo (Argentina) pelas oitavas de final. O primeiro embate ocorre nesta quinta-feira, 3, em território argentino. O duelo derradeiro está marcado para 10 de agosto, na capital paulista.