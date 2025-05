São Paulo perde do Mirassol no MorumBis e segue pífio em casa no Brasileirão

Com este resultado, o São Paulo segue com 12 pontos na 12ª posição e pode terminar a rodada próximo da zona de rebaixamento

Reinaldo jogador do Mirassol durante aquecimento antes da partida contra o São Paulo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A



O São Paulo segue com uma campanha bem abaixo do esperado no Campeonato Brasileiro e cada vez fica mais próximo de brigar para não dar o vexame de cair para a Série B pela primeira vez em sua história. Neste sábado (24), o tricolor perdeu para o Mirassol por 2 a 0 em duelo válido pela décima rodada do Brasileirão. Gabriel marcou o gol inaugural do time interiorano no começo do segundo tempo. Nos minutos finais, Reinaldo aplicou a ‘lei do ex’ e, de pênalti, fez o segundo. Com este resultado, o São Paulo segue com 12 pontos na 12ª posição e pode terminar a rodada próximo da zona de rebaixamento. O Mirassol vai para os 14 pontos e sobe para oitavo.

A derrota mantém o desempenho pífio do São Paulo jogando no MorumBis neste Brasileirão, com apenas duas vitórias (Grêmio e Santos), três empates (Fortaleza, Sport e Cruzeiro) e agora sua primeira derrota. No primeiro tempo, o time de Luis Zubeldía pouco criou e viu até o Mirassol criar boas chances, levando perigo ao gol de Rafael. Já na etapa final, o time do interior foi compensado pelo seu esforço. Edson Carioca invadiu a área, chutou, Rafael acabou falhando e deu rebote nos pés de Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes aos 7 minutos.

Aos 43 do segundo tempo, Chico Kim sofreu pênalti de Enzo Díaz Na cobrança, Reinaldo, que jogou no clube tricolor por uma década, bateu sem chances para Rafael e comemorou dançando arrocha na bandeirinha do MorumBis. O São Paulo volta a campo na terça-feira, às 19h (Brasília), para a rodada final da fase de grupos da Libertadores, no MorumBis, contra o Talleres. Já o Mirassol volta a jogar só no próximo domingo, em casa, contra o Sport, pelo Brasileirão, às 11h.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula