São Paulo perde para Atlético-MG e vê Palmeiras assumir a liderança do Brasileirão

Essa foi a primeira derrota são-paulina no torneio; time de Roger Machado agora assume a segunda posição com os mesmos pontos do alviverde, mas atrás por causa do saldo de gols

LUAN MARTINS/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do São Paulo lamentam gol do Atlético Mineiro em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026



O São Paulo deixou escapar a liderança do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (18), ao perder para o Atlético-MG por 1 a 0 em Belo Horizonte, pela sétima rodada. Foi a primeira derrota são-paulina no torneio. Ainda que também não tenha sido muito ameaçada pelos atleticanos, o São Paulo cedeu em bola alçada na área, com Iván Roman livre para marcar, sem goleiro, dentro da pequena área. O resultado mantém o tabu sem vitórias são-paulinas no estádio atleticano.

Além da derrota, outro ponto baixo aconteceu com Lucas Moura. Ele começou no banco por causa do gramado sintético, entrou, mas ficou apenas 12 minutos em campo. O camisa 7 precisou sair direto para o hospital com suspeita de fratura nas costelas.

Roger Machado também preservou Luciano, pendurado com dois cartões amarelos e que entrou durante a partida. O motivo é o clássico com o Palmeiras, no sábado (21), no MorumBis, pela oitava rodada. Já o Atlético-MG visita o Fluminense.

Foram os mineiros que tiveram as melhores chances em Belo Horizonte. Rafael salvou o São Paulo em mais de uma oportunidade, após faltas cobradas por Hulk e chute de longe de Tomás Perez.

A partida se manteve amarrada nos primeiros movimentos do primeiro tempo. As equipes chegavam ao campo ofensivo, mas tinham dificuldades em arranjar boas finalizações.

Lucas e Luciano foram alternativas para mudar o cenário. Quem se deu melhor, porém, foi o Atlético-MG. Bernard, que também havia recém entrado, levantou, Alan Franco desviou, e Ivan Román empurrou para o gol vazio e abriu o placar. O São Paulo foi obrigado a se expor mais. Já o Atlético-MG soube conter o adversário e se preparava para aproveitar contra-ataques nos espaços deixados.

*Com Estadão Conteúdo