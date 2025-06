São Paulo perde para o Bahia por 2 a 1 e vê o ídolo Rogério Ceni quebrar tabu

Ídolo do Tricolor paulista nunca havia vencido o ex-clube desde que virou treinador; equipe de Zubeldia tem apenas 12 pontos em 11 rodadas do Brasileirão

Felipe Alves/Fotoarena/Estadão Conteúdo Com a vitória, Bahia se recupera da eliminação na Libertadores



O São Paulo nunca havia perdido para Rogério Ceni desde que o histórico ídolo do clube — o maior para muitos — trocou as luvas pela prancheta. Eram 11 jogos, com nove vitórias do tricolor paulista e dois empates. O tabu, no entanto, teve fim neste sábado (31), na Fonte Nova, com a vitória do Bahia sobre a equipe comandada por Luis Zubeldía por 2 a 1. Com grande atuação de Willian José, autor de dois gols, a equipe baiana consegue um momento de paz após a dolorosa eliminação na Libertadores, no meio de semana. Já o conjunto paulista vive situação oposta: classificado com sobras no torneio sul-americano, soma apenas duas vitórias em 11 rodadas no Nacional. Com 12 pontos, ainda está distante da zona de rebaixamento, mas a diferença pode diminuir até o final da rodada. O Vitória, primeira equipe do Z-4, tem nove.

Por que o São Paulo perdeu para o Bahia?

Mais uma vez teve atuação apagada fora de casa

O Bahia já havia sido melhor no primeiro tempo e só não marcou porque Rafael brilhou

Em noite iluminada, o ex-são-paulino Willian José castigou o antigo clube com dois gols

Cédric deu bobeira e propiciou a chance para o Tricolor baiano abrir o placar

Os gols

Willian José, do Bahia, aos 8′ do segundo tempo (de cabeça)

Willian José, do Bahia, aos 28′ do segundo tempo (pênalti)

Luciano, do São Paulo, aos 40′ do segundo tempo (pênalti)

