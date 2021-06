São Paulo quita dívida de R$ 25 milhões pela contratação de Tchê Tchê

O caso era tratado como prioridade pelo presidente Julio Casares, que via a possibilidade de uma punição da Fifa

Reprodução/SPFC Tchê Tchê fazendo atividades físicas durante treinamento no São Paulo



O São Paulo pagou nesta quarta-feira, 2, a última parcela da dívida de R$ 25 milhões com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, pelo meio-campista Tchê Tchê, contratado em 2019 e atualmente emprestado ao Atlético-MG. O caso era tratado como prioridade pelo presidente Julio Casares, que via a possibilidade de uma punição da Fifa. “Com isso, os laços de amizade e intercâmbio profissional entre os clubes serão restabelecidos”, anunciou o Tricolor, em nota publicada nas redes sociais e em seu site oficial. Veja o comunicado completo abaixo.

A gestão de Julio Casares, iniciada no começo de 2021, está priorizando o quitamento de dívidas antigas. Nesta temporada, a atual diretoria são-paulina renegociou outras dívidas anteriores, como nos casos de Tiago Volpi com Querétaro, do México, e de Cueva com o Krasnodar, da Rússia. Houve também o pagamento de R$ 4,5 milhões ao Orlando City, dos Estados Unidos, devido à contratação de Kaká, em 2014. Ao todo, o clube do Morumbi acumula quase R$ 600 milhões em dívidas. Em campo, o time de Hernán Crespo volta a jogar neste sábado, 5, diante do Atlético-GO, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.