São Paulo recebe ‘cornetada’ de Lima Duarte ao parabenizar ator: ‘Vocês deram uma paradinha’

Tricolor levou invertida ao mandar mensagem para o ator de 93 anos

Lima Duarte completou 93 anos na última quarta-feira, 29



O São Paulo tratou de parabenizar nesta quarta-feira, 29, o ator Lima Duarte pelo aniversário de 93 anos. Através do Instagram, o perfil do Tricolor lembrou que tem a mesma idade do são-paulino. “Crescemos juntos! Parabéns!”. O que a conta do clube não esperava é que o profissional da TV Globo daria uma “cornetada” em meio ao mau momento do time. “Juntos, não. Vocês deram uma paradinha… Vamos ver se agora, no Brasileirão, pega no tranco. Aí vocês me alcançam (risos). Saudações tricolores”, respondeu o ator. Nas redes sociais, o comentário de Lima Duarte repercutiu e divertiu tanto são-paulinos quanto rivais. Eliminada do Campeonato Paulista precocemente, a equipe dirigida por Rogério Ceni ainda tem Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão para disputar na temporada 2023.