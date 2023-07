São Paulo vende atacante Newerton, joia da base, ao Shakhtar Donetsk; veja os valores 

Apesar de ser tratado como uma grande promessa pelos dirigentes são-paulinos, o jovem de 18 anos ainda não estreou pelo time profissional

Rubens Chiri/saopaulofc.net Newerton, cria da base do São Paulo, é vendido ao Shakhtar Donetsk



O São Paulo acertou a venda do atacante Newerton, uma das principais jogadores de sua categoria de base, ao Shakhtar Donetsk (Ucrânia), na madrugada desta quinta-feira, 13. De acordo com o repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor embolsará cerca de 3 milhões de euros (R$ 15 milhões) com o negócio. Apesar de ser tratado como uma joia, o jovem de 18 anos ainda não estreou pelo time profissional. Contratado em 2019 após se destacar no sub-15 do Sport, o pernambucano viveu seu melhor momento em Cotia na temporada passada, quando registrou 18 gols em 28 jogos pelo sub-17. Atualmente no sub-20, ele soma quatro em 19 partidas na categoria. A diretoria são-paulina aceitou fazer a transferência devido ao difícil momento financeiro que vive o clube. Além disso, a ideia dos cartolas é não perder atletas importantes do time de Dorival Júnior neste momento, como o meio-campista Pablo Maia e o zagueiro Lucas Beraldo.