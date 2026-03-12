São Paulo x Chapecoense: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Estreia de Roger Machado estreia no comando do Tricolor Paulista



São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

Assista à transmissão