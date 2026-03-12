São Paulo x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Chapecoense se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (12), às 20h, no estádio do Canindé; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 20h, no estádio do Canindé, em São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quinta rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O São Paulo é o vice-líder com 10 pontos. Soma 3 vitórias e um empate. O tricolor paulista vai para o jogo com uma mudança importante. Demitiu o argentino Hernán Crespo e contratou o Roger Machado.

Já a Chapecoense, que retornou à elite do campeonato neste ano, está na 12ª posição com 5 pontos. Tem uma vitória e dois empates.

Onde assistir São Paulo x Chapecoense ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 20h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere.