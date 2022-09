São Paulo x Del Valle: Ceni agradece apoio de torcedores na Argentina e tem dúvida antes da final

Delegação do Tricolor desembarcou na cidade de Córdoba, cidade que irá sediar a decisão da Sul-Americana no próximo sábado, 1º

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Rogério Ceni tira foto ao lado de torcedores do São Paulo



O São Paulo desembarcou na cidade de Córdoba, na Argentina, no início da noite da última quarta-feira, 28, em voo que durou cerca de 3h40. Após receber um caloroso apoio na saída do CT da Barra Funda, a delegação do Tricolor encontrou mais torcedores na cidade argentina, onde enfrentará o Independiente del Valle (Equador) no próximo sábado, 1º, pela finalíssima da Copa Sul-Americana – a bola rola a partir das 17 horas (de Brasília). Em conversa com a imprensa, o treinador Rogério Ceni agradeceu o carinho dos são-paulinos, que devem formar a maioria dos presentes no Estádio Mário Kempes – sem ter uma grande massa de torcedores, o clube equatoriano abriu mão de 12,5 mil ingressos que tinha à disposição para o jogo. “O torcedor pôde se despedir da equipe. Aqui, na Argentina, apesar de toda dificuldade, tivemos uma recepção calorosa. Esperamos ter uma boa parte do estádio com são-paulinos”, declarou o “Mito”, que está em busca de seu primeiro troféu como treinador do clube.

Rogério Ceni irá comandar a partir das 15 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 29, o seu primeiro treino em solo argentino, no Estádio Francisco Cabasés, casa do Talleres. De acordo com o técnico, o foco será na parte ofensiva. “O time está se recuperando do jogo diante do Avaí. Nesta quarta-feira, já fizemos um trabalho voltado mais para parte defensiva. Nesta quinta-feira, vamos olhar mais para o setor ofensivo, focando na criação”, completou o treinador. Segundo o repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, a única dúvida para a escalação da final está na lateral-direita, com Rafinha e Igor Vinícius brigando por posição. Assim, a equipe deve ir a campo com: Felipe Alves; Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Alisson; Luciano e Jonathan Calleri. Na sexta-feira, os atletas são-paulinos voltam a fazer atividades no Francisco Cabasés, antes de fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Mário Kempes, palco da finalíssima do torneio da Conmebol.

*Com informações do repórter Giovanni Chacon