Sem Pedro e Gabigol, Flamengo divulga os relacionados para decisão ante o São Paulo

O Rubro-Negro confirmou a lista de inscritos para o duelo contra o Tricolor pela Copa do Brasil; confira

Alexandre Vidal/Flamengo Gabigol e Pedro foram cortados do jogo entre São Paulo e Flamengo



O Flamengo confirmou na tarde desta terça-feira, 17, que não poderá contar com os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa para a partida diante do São Paulo, marcada para amanhã, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro foi cortado pela seleção brasileira e não terá condições de se recuperar a tempo do duelo, enquanto o segundo teve constatada uma fadiga acentuada na coxa direita. Além deles, Rogério Ceni também não terá à disposição o meio-campista Thiago Maia, que sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.

“Na segunda-feira, o atleta Gabriel Barbosa realizou exame, que constatou fadiga acentuada na coxa direita”, informou o Rubro-Negro. Thiago Maia sofreu lesão ligamentar no joelho esquerdo. Os departamentos médicos de Flamengo e Lille debatem a conduta do tratamento”, completou o Fla, que tem o volante cedido pelo Lille, da França, por empréstimo.

Além do trio, Diego Ribas, Filipe Luís e Rodrigo Caio também não foram relacionados para o embate contra o Tricolor – todos seguem se recuperando de lesão e não possuem condições de jogo. A boa notícia é a inscrição de Éverton Ribeiro e Isla, que estão servindo à seleção brasileira e à chilena, respectivamente, e podem voltar a tempo da partida. Além deles, Diego Alves deve retornar ao gol do Rubro-Negro na vaga do jovem Hugo.

Na partida de ida, o Flamengo foi surpreendido pelo São Paulo e acabou sendo derrotado por 2 a 1, em pleno Maracanã. Desta forma, a equipe carioca precisa bater o rival por dois gols de diferença ou mais para avançar à semifinal no tempo regulamentar. Uma vitória do Mengo pelo placar mínimo leva a disputa para as penalidades. Para o Tricolor, o empate basta.