São Paulo x Fluminense: Liziero sente dores e vira dúvida para confronto do Brasileirão

O São Paulo pode ter mais uma baixa para o confronto diante do Fluminense, marcado para este domingo, 6, às 16 horas, no Morumbi, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Igor Liziero deixou o treinamento deste sábado, no CT da Barra Funda, sentindo dores, chegou mancando a um laboratório na capital paulista e passou por exames para diagnosticar uma possível lesão na perna direita. Além do volante, o centroavante Pablo é desfalque certo no time de Fernando Diniz devido a uma lesão muscular no tronco. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com o Tricolor paulista para confirmar se Liziero será baixa para o jogo contra os cariocas, mas, até o fechamento desta reportagem, a assessoria do clube não respondeu. Vale lembrar que o atleta, de 22 anos, foi titular nas últimas duas partidas do São Paulo, substituindo Reinaldo na lateral-esquerda na vitória diante do Corinthians e na derrota para o Atlético-MG.

Reinaldo, no entanto, está apto para o jogo contra o Fluminense e deverá recuperar seu espaço entre os 11 principais. Desta forma, a provável escalação do São Paulo é: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Gabriel Sara; Paulinho, Luciano e Brenner (Vitor Bueno). Com 13 pontos somados, a equipe do Morumbi é a terceira colocada do Brasileirão, mas pode recuperar a vice-liderança em caso de vitória – o Flamengo assumiu o posto depois de bater o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã.