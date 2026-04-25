São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Mirassol se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h, no Brinco de Ouro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte: Jovem Pan

São Paulo e Mirassol se enfrentam neste sábado (25), às 21h, no Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 13ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O São Paulo chega para a partida ocupando a quarta colocação, com 20 pontos, e vem de duas derrotas nos últimos jogos, sendo uma viradada para o Vasco. Já o Mirassol aparece em 18º lugar, soma 9 pontos e busca sua terceira vitória na competição para deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir São Paulo x Mirassol ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h30. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Giovanni Chacon.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo SporTV e Premiere.

O duelo entre São Paulo e Mirassol é um confronto que pode impactar diretamente a tabela da competição.