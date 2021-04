São Paulo x Rentistas: Crespo deve colocar Miranda na vaga de Léo; veja provável escalação 

Desta forma, o técnico argentino mantém a formação com três zagueiros, implementada desde o começo de sua passagem, no início desta temporada

Reprodução/São Paulo FC Miranda durante treinamento no São Paulo



O São Paulo volta a campo às 21 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 29, no Morumbi, para enfrentar o Rentistas (URU), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Como novidade para estar partida, o treinador Hernán Crespo deverá promover a entrada de Miranda no time titular. O experiente zagueiro, que retornou ao Tricolor após quase uma década, será o substituto de Léo, que recebeu o cartão vermelho nos minutos finais na vitória diante do Sporting Cristal, na semana passada, no Peru. Desta forma, o técnico argentino mantém a formação com três zagueiros, implementada desde o começo de sua passagem, no início desta temporada.

A grande dúvida de Crespo para o confronto diante dos uruguaios é no meio-campo. O comandante tem três opções para duas vagas de volante, sendo Luan, Rodrigo Nestor e Igor Liziero os candidatos. O primeiro, conhecido pela sua força na marcação, fez o seu primeiro gol como profissional contra os peruanos. Os outros são mas técnicos e podem dar ofensividade ao setor. Assim, o provável São Paulo tem: Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Bruno Alves; Daniel Alves, Luan (Liziero), Rodrigo Nestor (Liziero), Reinaldo e Benítez; Luciano e Pablo. Com três pontos, o São Paulo lidera o Grupo E, com dois pontos a mais que Racing (ARG) e Rentistas. O Sporting Cristal ainda não pontuou.