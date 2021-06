Seleção masculina treina em CT do São Paulo e recebe visita de Hernán Crespo

Treinador argentino conversou com Tite e posou para fotos ao lado de Neymar e Juninho

Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

A seleção brasileira masculina fez seu primeiro treino para a Copa América nesta sexta-feira, 11, no CT do São Paulo, na Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Durante a atividade, o treinador do Tricolor Paulista, Hernán Crespo, visitou a comissão técnica e os atletas. Em imagens postadas nas redes sociais do clube, o argentino aparece batendo papo com Tite e posando para fotos com Neymar e Juninho. Os jovens atletas da base do São Paulo, Thiago e Pedrinho, foram selecionados para participar do treino com os jogadores da seleção. O clube aproveitou para relembrar as “crias de Cotia” que vestem a amarelinha: Casemiro e Éder Militão. O fisioterapeuta Ricardo Sasaki, o roupeiro Ratinho e o analista de desempenho Raony Thadeu, todos são-paulinos, também foram lembrados como “anfitriões campeões” nas postagens do clube. O Brasil estreia na Copa América no próximo domingo, dia 13, contra a seleção da Venezuela às 18h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.