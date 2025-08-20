Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Rio Open confirma Lorenzo Musetti, 10º do mundo, para edição de 2026

Rio Open confirma Lorenzo Musetti, 10º do mundo, para edição de 2026

Italiano era alvo de muita expectativa por parte da torcida em razão dos bons resultados recentes sobre o saibro, mas uma lesão na panturrilha direita o tirou da chave brasileira, em fevereiro deste ano

  • 20/08/2025 15h56
Reprodução/Instagram/@lore_musetti Lorenzo Musetti esmo assim, ele permaneceu na capital fluminense, onde participou de ativações da competição com fãs

Baixa de última hora no Rio Open deste ano, o tenista italiano Lorenzo Musetti foi confirmado nesta quarta-feira (20) como o primeiro garantido na edição de 2026. O atual número 10 do mundo assegurou presença de forma antecipada após desfalcar o torneio deste ano devido a um problema físico. “Estou confirmando a minha participação no Rio Open 2026. Infelizmente, eu estava lesionado esse ano e não pude jogar. Mas eu pude aproveitar muito a cidade. Fiquei muito feliz no Rio, senti o carinho da torcida e é por isso que estou voltando. Nos vemos em breve”, afirmou Musetti. O italiano era alvo de muita expectativa por parte da torcida em razão dos bons resultados recentes sobre o saibro. Mas uma lesão na panturrilha direita o tirou da chave brasileira, em fevereiro.

Mesmo assim, ele permaneceu na capital fluminense, onde participou de ativações da competição com fãs e até fez trabalho de fisioterapia no Jockey Club brasileiro. “Estamos muito felizes em receber o Musetti de volta ao Rio Open Desde a lesão que forçou ele a se retirar em 2025, ele sempre demonstrou o desejo de retornar ao Rio e jogar diante do público brasileiro. Ele tem uma conexão especial com o Brasil, é um dos melhores jogadores de saibro do mundo e confio que fará uma grande campanha em 2026”, diz Luiz Fernando Carvalho, diretor do Rio Open. Musetti foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. E, em 2025, faz a melhor temporada de sua carreira.

Ele disputou sua primeira final de nível Masters 1000 em Montecarlo, foi semifinalista em Madri e Roma e ficou entre os quatro melhores em Roland Garros. Em 2026, ele disputará o Rio Open pela segunda vez. A estreia aconteceu em 2023, quando acabou sendo eliminado na estreia. Na próxima temporada, a competição carioca será disputada entre 14 e 22 de fevereiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Fernando Dias

Comentários

