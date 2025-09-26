Torcida do São Paulo protesta contra jogadores e dirigentes após eliminação na Libertadores

Insatisfeitos com nova derrota para a LDU, torcedores vaiaram a equipe, picharam muros nos arredores do Morumbi e pediram a saída do presidente Julio Casares

Reprodução/X/@OGabrielSa Muro nos arredores do Morumbi com pichação contra a equipe do São Paulo e o dirigente Carlos Belmonte



O São Paulo foi eliminado da Copa Libertadores nesta quinta-feira (25) ao perder novamente para a LDU, desta vez por 1 a 0, no Morumbi, pelas quartas de final da competição. No jogo de ida, a equipe já havia sido derrotada por 2 a 0 em Quito. A eliminação, considerada o principal fracasso da temporada, gerou forte reação da torcida. Após a partida, os arredores do estádio foram pichados com frases como “fora, Casares“, em referência ao presidente Julio Casares, e “time pipoqueiro, fora, Belmonte”, direcionada ao elenco e ao diretor de futebol Carlos Belmonte.

Durante o jogo, os dois dirigentes também foram alvo de vaias e xingamentos vindos das arquibancadas. Além da diretoria, jogadores como Luciano e Rigoni ouviram protestos. O camisa 10 chegou a ser vaiado quando deixou o gramado e depois reconheceu a insatisfação dos torcedores. As pichações foram retiradas nesta manhã.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a derrota, o Tricolor concentra suas atenções apenas no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Ceará, novamente no Morumbi. A LDU, por sua vez, avançou à semifinal da Libertadores e enfrentará o Palmeiras.

Há pouco retiraram a pichação contra a diretoria nos arredores do estádio. 📸 Reprodução/Internet https://t.co/swGZxWUZCq pic.twitter.com/WACMR7SK1x — Gabriel Sá (@OGabrielSa) September 26, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA