São Paulo supera a Ferroviária nos pênaltis e encara o rival Corinthians na semifinal do Brasileirão feminino

São paulinas passaram sufoco no Morumbi, mas buscaram o placar e viram Camilinha brilhar nas penalidades

Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF Crivelari marcou o gol do São Paulo no tempo normal



São Paulo e Corinthians reeditarão a final do Campeonato Brasileiro Feminino de 2024 nas semifinais da edição de 2025. Neste sábado (16), as são-paulinas eliminaram a Ferroviária nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. A equipe da casa passou sufoco e saiu atrás no placar: aos 20 minutos, Mylena Carioca abriu o marcador.

A artilheira do São Paulo, Crivelari, chegou a marcar aos 40 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento. Porém, artilheira não erra duas vezes: aos cinco minutos do segundo tempo, a camisa 19 cabeceou para o fundo das redes e deixou tudo igual. Julia ainda teve a grande chance de recolocar as Guerreiras Grenás em vantagem, mas chutou para fora.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a igualdade no placar, a decisão foi para os pênaltis. Camilinha defendeu o chute de Mariana, e Andressa acertou a trave. Na cobrança de Fátima, Camilinha quase fez a defesa, mas a bola entrou lentamente nas redes. O São Paulo converteu todas as suas cobranças e garantiu a vaga nas semifinais.

Corinthians vence o Bahia novamente e avança

O Corinthians confirmou o favoritismo e venceu o Bahia nesta sexta-feira (15), no Pacaembu, por 2 a 0. Érika abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, e Duda Sampaio ampliou para as Brabas aos 46 da etapa final. No jogo de ida, o Corinthians também havia vencido por 2 a 1. As datas das semifinais ainda não foram divulgadas.