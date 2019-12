‘Se eu participei de alguns jogos, mereço a minha porcentagem’, dispara Abel sobre premiações do Flamengo

Gilvan de Souza/Estadão Conteúdo Ex-Flamengo, Abel Braga foi anunciado como novo treinador do Vasco



A informação de que Abel Braga vai cobrar na Justiça parte das premiações do Flamengo pelas conquistas dos títulos da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro irritou a maior parte da torcida rubro-negra. Nesta quarta-feira, porém, o próprio treinador tratou de se explicar.

Em entrevista à Rádio Grenal, Abel abriu o jogo, confirmou que vai levar o caso adiante e listou os motivos pelos quais entende ter direito a uma porcentagem dos mais de R$ 125 milhões que serão destinados a jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo.

“Eu tinha direito a algumas bonificações em cima do que fosse conquistado. Se eu participei de alguns jogos e conquistaram o título no final, mereço a minha porcentagem”, disparou. “O advogado falou que eu teria direito, mas não estou preocupado com isso agora. Deixamos isso pra depois. Estou preocupado com o Natal. Gostam muito de falar de mim”, acrescentou.

Recém-anunciado pelo Vasco, Abel Braga comandou o Flamengo em seis dos 13 jogos disputados pela equipe no torneio continental e em seis dos 38 jogos do time no Brasileirão. Ele julga ter direito a uma quantia proporcional à essa participação nos respectivos campeonatos.

“Disputamos a Floripa Cup e vencemos sobre o Ajax. Ganhamos o Carioca. Classificamos em primeiro na Libertadores, algo que não acontecia há 11 anos. Na Copa do Brasil, deixei o confronto com o Corinthians encaminhado”, relembrou. “Mereço aquilo que trabalhei. Banquei as permanências de Diego Alves e Arão. Insisti pela contratação do Rodrigo Caio. Pedi o Bruno Henrique. Depois que saí, foram contratados mais quatro titulares”, concluiu.

O caso será entregue a Paulo Reis, advogado vascaíno da esfera trabalhista, e deve se arrastar por algum tempo.