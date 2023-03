Seleção feminina é convocada para Finalíssima contra a Inglaterra; veja a lista 

Time comandado por Pia Sundhage também enfrentará a Alemanha na próxima Data Fifa

Thais Magalhães/CBF Pia Sundhage é a treinadora da seleção brasileira feminina de futebol



Pia Sundhage divulgou nesta segunda-feira, 20, a lista de jogadoras convocadas para defender a seleção brasileira feminina na próxima Data Fifa. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra no próximo dia 6 de abril, em Wembley, na decisão da Finalíssima, torneio que reúne as últimas campeãs da Copa América e da Eurocopa. Depois, a Canarinho medirá forças com a Alemanha, atual vice-campeã europeia, em Nuremberg, no dia 11. Os confrontos serão essenciais para medir o nível da equipe nacional antes da Copa do Mundo, prevista para acontecer entre 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Oceania. Para os próximos compromissos, a treinadora sueca não terá à disposição as lesionadas Lorena, Tainara e Debinha. A atacante Ludmina, que sofreu uma ruptura no ligamento do joelho, foi descartada no Mundial pela comandante da seleção. “Nós chegamos bem mais próximo da lista final. Como vocês podem imaginar sempre haverá mudanças, fizemos algumas agora. Vamos discutir nos últimos minutos quem estará na Copa do Mundo. Temos alguns novos nomes, e é muito bom porque vamos enfrentar duas grandes oponentes e vamos poder observá-las”, avaliou Pia.

Confira a lista de convocadas