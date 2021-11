Sem brasileiros, Fifa anuncia concorrentes ao Prêmio Puskás 2021; assista 

Criada em 2009, a premiação já teve dois brasileiros como vencedores: Neymar, em 2011, quando ainda atuava pelo Santos, e Wendell Lira, em 2015, então jogador do Goianésia

EFE/EPA/TIM KEETON EDITORIAL USE ONLY Mahrez está concorrendo ao Prêmio Puskás 2021



A Fifa anunciou, na manhã desta segunda-feira, 29, os concorrentes ao Prêmio Puskás 2021, que leva o nome da lenda húngara Ferenc Puskás e prestigia o gol mais bonito do futebol mundial, através de votação online. Criada em 2009, a premiação já teve dois brasileiros como vencedores: Neymar, em 2011, quando ainda atuava pelo Santos, e Wendell Lira, em 2015, então jogador do Goianésia. Nesta edição, no entanto, nenhum atleta do Brasil aparece na lista de indicados. Entre os mais futebolistas mais consagrados, brigam o argelino Ryad Mahrez, do Manchester City, o colombiano Luis Díaz, do Porto, e o argentino Erik Lamela, do Sevilla. Assista e vote nos gols aqui.

Veja os concorrentes abaixo: