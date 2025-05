Sob olhares de Ancelotti, Flamengo sofre, mas vence Táchira e vai às oitavas da Libertadores

Ao terminar em segundo, o Flamengo ficará no pote 2 do sorteio, marcado para segunda-feira (2), na sede da Conmebol, em Luque-PAR

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Leo Pereira comemora gol durante Flamengo x Deportivo Tachira pela fase de grupos da Copa Libertadores conmebol 2025, realizada no Maracanã



O Flamengo sofreu para se classificar para as oitavas de final da Copa Libertadores. Com gol de Léo Pereira, o time carioca venceu o Deportivo Táchira-VEN pelo placar mínimo de 1 a 0, o suficiente para avançar em segundo lugar do Grupo C, nesta quarta-feira, no Maracanã. A chave ficou embolada até na hora da definição, com três times com 11 pontos. O Flamengo passou o Central Córdoba-ARG no saldo de gols (3 a 0), porém ficou atrás da LDU-EQU, que ficou com quatro de saldo. O Táchira foi o ‘saco de pancadas’ do grupo, terminando sem nenhum ponto. Ao terminar em segundo, o Flamengo ficará no pote 2 do sorteio, marcado para segunda-feira (2), na sede da Conmebol, em Luque-PAR. Com isso, o time poderá encarar São Paulo, Internacional ou Palmeiras na fase de oitavas de final. Ainda há a possibilidade de pegar o Fortaleza, que define sua classificação na quinta-feira (29).

Em seu terceiro dia como treinador da seleção brasileira, Ancelotti acompanhou a partida em um camarote no Maracanã. Em sua primeira convocação, chamou cinco jogadores do Flamengo: o meio-campo Gerson, os zagueiros Léo Ortiz e Danilo e os laterais Wesley e Alex Sandro. Na terça-feira, ele acompanhou a classificação do Botafogo no Engenhão. O Flamengo agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde está na vice-liderança, com 21 pontos, um a menos que o líder Palmeiras. No domingo, o time carioca recebe o Fortaleza, às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada.

*Com informações do Estadão Conteúdo