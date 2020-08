Sport demite Daniel Paulista e anuncia contratação de Jair Ventura

Saída do treinador foi confirmada no início da tarde, após série sem vitórias

Divulgação Último trabalho de Jair Ventura foi no Corinthians, em 2018



O Sport agiu rápido, e após a demissão de Daniel Paulista, anunciada no início da tarde, confirmou que Jair Ventura será o próximo a comandar a equipe. O filho do craque Jairzinho, que já passou por Corinthians e Santos, não dirige uma equipe desde dezembro de 2018, quando foi demitido do clube do Parque São Jorge.

Jair Ventura iniciou sua trajetória como treinador no Botafogo, onde fez seu melhor trabalho. Em 2016, assumiu o clube na zona de rebaixamento e o classificou para a Libertadores. No fim de 2017, ele optou por deixar o alvinegro para assumir o Santos.

O patamar salarial será no mesmo nível de Guto Ferreira, hoje no Ceará. O clube está na 18ª posição do Brasileirão, com apenas quatro pontos e há quatro jogos sem vitórias, fato que culminou na demissão de Daniel Paulista. O treinador é aguardado em Recife nos próximos dias, para ser apresentado oficialmente. A estreia deverá acontecer contra o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira.

🎙🦁 Tem recado do nosso novo treinador para a torcida do Leão! Fala aí, Jair Ventura: pic.twitter.com/1Ax0fQxShz — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 24, 2020

* Com Estadão Conteúdo