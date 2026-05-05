Sporting Cristal x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam pela fase de grupos da Copa Libertadores nesta terça-feira (5), às 19h00 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva

Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (5) às 19h00 (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, no Peru. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Palmeiras vem de um empate por 1 x 1 contra o Santos no sábado (2), pelo Brasileirão. O Sporting Cristal também empatou sua última partida em 2 x 2, contra o Cusco no domingo (3), pelo Campeonato Peruano.

Onde assistir Sporting Cristal x Palmeiras ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Paramount+ (streaming), com início da transmissão às 19h00 (de Brasília).