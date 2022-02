Súmula relata ameaça de jogador do Cruzeiro a quarto árbitro: ‘Deveria dar um soco na sua cara’

A Raposa foi superada pelo América-MG por 2 a 0, em pleno Mineirão, no primeiro clássico do Campeonato Mineiro 2022

RODNEY COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Súmula de Cruzeiro x América-MG diz que Waguinho ameaçou quarto árbitro



O Cruzeiro foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, 2, em pleno Mineirão, no primeiro clássico do Campeonato Mineiro 2022. Quente, o jogo contou com a expulsão do cruzeirense Waguinho, que, de acordo com a súmula da partida, o ameaçou o quarto árbitro da partida, André Luiz Skettino Policarpo Bento. “O atleta expulso, ao deixar o campo de jogo, se dirigiu ao quarto arbitro proferindo as seguintes palavras: “Você é um safado, eu deveria dar um soco na sua cara!”, diz o texto assinado pelo juiz principal, Ricardo Marques.

Waguinho recebeu o cartão vermelho logo aos 19 minutos de jogo por agressão ao lateral Patric, do América-MG. “Após ser informado pelo quarto árbitro, sr. André Luiz Skettino Policarpo Bento, expulsei com cartão vermelho direto, o atleta número 11, sr. Wagner da Silva Souza, por praticar conduta violenta contra seu adversário de número 2, sr. Patric Cabral Lalau, lhe atingindo com um tapa e um soco nas costas, quando a bola não era objeto de disputa”, completa a súmula. Além disso, o texto relatou um arremesso de copo plástico, “contendo substância líquida” e vindo da torcida do Cruzeiro.