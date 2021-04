Flavio Prado critica atuação do Palmeiras: ‘Se jogar assim contra o Flamengo, vai tomar um coco’

O Alviverde paulista venceu o Defensa y Justicia na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, mas não convenceu o comentarista do Grupo Jovem Pan; Verdão encara o Rubro-Negro no próximo domingo, pela decisão da Supercopa do Brasil

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Defensa y Justicia Flavio Prado criticou a atuação do Palmeiras contra o Defensa y Justicia



O Palmeiras conseguiu um excelente resultado ao vencer o Defensa y Justicia por 2 a 1, fora de casa, em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, 7. Com o resultado, o Alviverde levanta a taça da Recopa Sul-Americana pela primeira vez até se empatar no confronto derradeiro da semana que vem, no Mané Garrincha, em Brasília. O desempenho do time brasileiro, porém, não convenceu o comentarista Flavio Prado. Ao longo do programa “Canelada”, do Grupo Jovem Pan, o jornalista afirmou que a equipe comandada por Abel Ferreira foi passiva diante dos argentinos e que, caso repita a mesma atuação, será derrotada pelo Flamengo no domingo, na final da Supercopa do Brasil.

“Se o Palmeiras jogar assim contra o Flamengo, vai tomar um coco. O Palmeiras foi muito passivo e aceitou a superioridade tática do Defensa y Justicia. Se o time fizer isso contra o Rubro-Negro, vai perder. O Defensa tecnicamente é fraco, mas taticamente ele é muito bom. O Flamengo tem Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta… é muito forte”, alertou o especialista. Campeão da última Copa do Brasil, o Palmeiras encara o atual vencedor do Brasileirão no domingo, 11, a partir das 11 horas (de Brasília).

Assista ao debate abaixo: