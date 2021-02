Thiago Maia renova com o Flamengo e comemora: ‘Orgulho imenso’

Veja o que o meio-campista falou sobre a prorrogação do empréstimo até a metade de 2022

Reprodução/Flamengo Thiago Maia renovou com o Flamengo até junho de 2022



O Flamengo anunciou na tarde desta quinta-feira, 25, que renovou o contrato de empréstimo com Thiago Maia, que pertence ao Lille (França), até junho de 2022 – o acordo inicial iria até junho de 2021. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que prorrogou o empréstimo do atleta Thiago Maia até junho de 2022, com opção de compra em janeiro do mesmo ano”, comunicou o clube carioca, que postou uma foto do volante ao lado de Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

Nas redes sociais, o meio-campista comemorou a prorrogação. Orgulho imenso de anunciar que renovei com o @flamengo até junho de 2022. Quero construir novos capítulos vestindo esse Manto Sagrado. ISSO AQUI É FLAMENGO’, escreveu Thiago Maia, que não entra em campo desde novembro de 2020 devido a uma lesão no joelho.