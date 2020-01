Times paulistas investem pouco dinheiro para reforçar seus elencos para 2020

A janela de transferências dos clubes brasileiros completou um mês nesta quinta-feira e o número de contratações feitas pelos quatro grandes do futebol paulista é bem pequeno. Do dia seguinte ao fim do Campeonato Brasileiro até agora foram somente cinco novos jogadores, o menor número dos últimos cinco anos. Considerando-se os anúncios oficiais de reforços, o Corinthians acertou com Luan, Sidcley e Cantillo e o Santos com Raniel e Madson. Palmeiras e São Paulo não contrataram ninguém.

Em janelas anteriores, o volume chegou a ser até três ou quatro vezes maior. No ano passado, por exemplo, os clubes haviam feito 16 contratações neste primeiro mês sem calendário de jogos. Somente o Palmeiras tinha contratado cinco jogadores: Carlos Eduardo, Matheus Fernandes, Zé Rafael, Arthur Cabral e Felipe Pires. Somadas as aquisições, o time alviverde gastou R$ 58 milhões.

O dinheiro investido, no entanto, não trouxe o retorno esperado e por isso neste ano a diretoria palmeirense colocou o pé no freio. O responsável pelas contratações até o ano passado, Alexandre Matos, foi demitido. Anderson Barros chegou para substituí-lo com a missão de fazer aquisições pontuais. A intenção da diretoria é ainda cortar 14% dos gastos referentes ao futebol. O clube já liberou vários jogadores e está em negociações abertas para a saída de outros, como Deyverson.

Após ser ousado na última janela, o São Paulo mudou de estratégia. No ano passado, o tricolor havia gastado R$ 42 milhões com as contratações de Pablo, Hernanes, Léo, Pato, Biro Biro, Willian Farias e Igor Vinícius. Em 2020, Fernando Diniz comemorou o fato de não ter perdido jogadores.

Mudança