Tino Marcos revela seu time do coração após anunciar aposentadoria; confira

Tino Marcos foi um dos principais repórteres da imprensa brasileira, serviu o Grupo Globo por 35 anos e cobriu grandes eventos esportivos – foram 8 Copas do Mundo e 6 Olimpíadas ao longo da sua carreira. Aposentado desde o começo de 2021, o jornalista, enfim, revelou qual é o seu clube do coração. Em participação no programa “Mais Você” desta sexta-feira, 12, ele admitiu ser flamenguista. Na conversa com Ana Maria Braga, Tino também falou sobre o seu fanatismo por Zico, o maior ídolo da história do Rubro-Negro.

“Sou flamenguista. Frequentava os jogos, na torcida, com meu pai”, contou Tino Marcos, de 58 anos, recordando também sobre as reportagens que fez com craques e ídolos. “O Zico é um personagem especial para mim. Cobri jogos e treinos como repórter. Quando me vi diante dele pela primeira vez, tremi, fiquei com medo de gaguejar”, completou.

Tino Marcos também falou sobre um momento marcante da sua carreira, quando entrou em campo na final da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, para entrevistas os jogadores do Brasil, algo que era proibido. “Entrei como auxiliar de câmera [na credencial]. Levei o microfone todo desmontado dentro de uma bolsa, passei por dois anéis de segurança e consegui fazer entrevistas”, lembrou. “Fui expulso do campo. Lembro que dois brutamontes me ergueram para me tirar dali”, recordou rindo.