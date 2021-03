Thiago Asmar critica Casagrande e vê ‘mimimi’ no esporte: ‘Estão querendo politizar o futebol’

A afirmação foi feita durante o programa ‘Canelada’, da última quinta-feira, 11, enquanto os integrantes da bancada discutiam a decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que suspendeu a disputa do Campeonato Paulista e a prática esportiva em todo o estado entre 15 e 30 de março

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Walter Casagrande/Instagram Thiago Asmar criticou o comentarista Walter Casagrande por 'politizar o futebol'



O jornalista esportivo Thiago Asmar, do Grupo Jovem Pan, criticou o comentarista Walter Casagrande, do Grupo Globo, por integrar parte da imprensa que “politiza o futebol”. A afirmação foi feita durante o programa “Canelada”, da última quinta-feira, 11, enquanto os integrantes da bancada discutiam a decisão do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que suspendeu a disputa do Campeonato Paulista e a prática esportiva em todo o estado entre 15 e 30 de março. A medida foi tomada em meio ao pior momento da pandemia no estado e em todo o país.

“Estão querendo de qualquer jeito, inclusive comentaristas de emissoras, politizar o futebol. O senhor Walter Casagrandre é um. Eles querem politizar o futebol. Isso é irritante! Chega de politizar o futebol! Hoje, eu escutei muita gente falando que falta os clubes se posicionarem. O Casagrande mesmo disse isso, enquanto o Petkovic, que tinha uma opinião contrária, não conseguiu nem falar. Aí falaram que os clubes não se manifestam por medo do governo federal. É uma palhaçada!”, disse Asmar. “Gente, o futebol está rolando no mundo inteiro. A Europa estava muito mal, e a bola continuou rolando. O que me incomoda é que falam que o Brasil é recordista de mortes de Covid-19. Mas não é recordista por causa do futebol, mas, sim, porque tem um bando de festa e gente se reunindo”, completou.

Assista ao vídeo abaixo