Tite convoca seleção brasileira com Coutinho para jogos contra Colômbia e Argentina; veja lista 

Até o momento, o Brasil tem uma campanha praticamente irretocável nas Eliminatórias, contabilizando 10 vitórias e 1 empate em onze partidas disputadas

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Tite, treinador da seleção brasileira, ao lado de sua comissão



Tite, treinador da seleção brasileira, anunciou na manhã desta sexta-feira, 29, a lista de convocados para as partidas contra Colômbia e Argentina, válidas pelas rodadas 13 e 14 das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Como novidade, o técnico voltou a lembrar de Philippe Coutinho, titular no Mundial de 2018 e que atualmente defende o Barcelona. As ausências destacáveis, por sua vez, ficam por conta dos atacantes Vinicius Júnior e Richarlison, destaques do Real Madrid e Everton, respectivamente. Vale lembrar que, à exceção de Gabriel Chapecó, do Grêmio, jogadores que atuam no futebol brasileiro não foram chamados para não prejudicar os clubes na reta final das competições nacionais.

Até o momento, a seleção brasileira tem uma campanha praticamente irretocável nas Eliminatórias, contabilizando 10 vitórias e 1 empate em onze partidas disputadas. Liderando com folga, o Brasil enfrenta a Colômbia no dia 11 de novembro, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. Cinco dias depois, os comandados de Tite viajam para enfrentar a Argentina, em San Juan, a partir das 20h30 (de Brasília). No primeiro turno da competição, a equipe nacional ficou no empate com os colombianos, enquanto o embate com os argentinos foi cancelado após agentes da Anvisa e da Polícia Federal interromperem a partida por conta de irregularidades sanitárias. Até o momento, a Fifa ainda não revelou qual será o desfecho daquele clássico.

Confira os convocados da seleção brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Gabriel Chapecó (Grêmio).

Laterais: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid).

Zagueiros: Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona).

Atacantes: Antony (Ajax), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds).