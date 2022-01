Com Daniel Alves e Vinícius Jr., Tite convoca seleção brasileira para partidas das eliminatórias; confira a lista

Jogadores foram escolhidos para defender a seleção nos confrontos contra Equador e Paraguai, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

Lucas Figueiredo/CBF Tite anunciou os 26 jogadores escolhidos para defender a seleção nos confrontos contra Equador e Paraguai



Na manhã desta quinta-feira, 13, o técnico Tite anunciou a lista de convocados para as próximas partidas da seleção brasileira. Ao todo, foram anunciados 26 nomes que irão defender a camisa da seleção nas partidas contra o Equador, no dia 27 de janeiro, e o Paraguai, no dia 1º de fevereiro, válidas pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Principal estrela da seleção, Neymar (PSG) ficou de fora da lista por estar se recuperando de uma lesão. Por outro lado, Vinícius Jr., que vive grande fase no Real Madrid, foi chamado por Tite depois de ter ficado de fora da lista inicial das últimas convocações. Outros jogadores que vinham sendo testados, como Antony (Ajax) e Raphinha (Leeds United) também foram escolhidos pelo treinador e parecem ter se firmado entre os jogadores que disputarão a Copa do Mundo. Com 11 vitórias e dois empates em 13 jogos disputados, o Brasil é uma das seleções que já garantiu a vaga no mundial, que será disputado no Catar.

Confira a lista completa de convocados: