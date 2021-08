Vice da Copa América, Brasil ultrapassa a França e assume 2º lugar no ranking da Fifa; confira

Agora com 1.798 pontos, a Canarinho supera os franceses, que têm 1.762 após cair nas oitavas de final da Eurocopa

NAYRA HALM/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Neymar durante partida entre Brasil e Colômbia pela Copa América 2020



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acordou nesta quinta-feira, 12, com uma excelente notícia. Isto porque, na nova atualização do ranking da Fifa, a seleção comandada por Tite ultrapassou a França e assumiu a segunda colocação, atrás apenas da Bélgica. A troca de posições acontece após o Brasil ser vice-campeão da Copa América, sendo derrotado pela Argentina na final, realizada no Maracanã. Agora com 1.798 pontos, a Canarinho supera os franceses, que têm 1.762 após cair nas oitavas de final da Eurocopa. Ainda na ponta, os “Diabos Vermelhos” somam 1.822 – o time belga ficou nas quartas no torneio do Velho Continente.

Os dois finalistas da Eurocopa aparecem na sequência do ranking da Fifa. O quarto lugar está com a Inglaterra, vice-campeão continental, com 1.753 pontos, que é seguida pela Itália, agora a quinta colocada, com 1.745, após vencer conquistar seu primeiro título desde a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Já a Argentina, vencedora da Copa América, passou para a sexta posição. Os outros quatro integrantes do Top 10 são Espanha, Portugal, México e Estados Unidos. As seleções da Dinamarca, semifinalista da Eurocopa, e do Uruguai, eliminado nas quartas de final da competição sul-americana, saíram dos grupo dos 10 primeiros colocados. Vale lembrar que a entidade máxima do futebol levou em consideração 348 jogos internacionais nessa última atualização e manteve o critério do algoritmo, considerando várias situações, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da Data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

Confira o ranking da Fifa:

1.º – Bélgica – 1.822 pontos

2.º – Brasil – 1.798

3.º – França – 1.762

4.º – Inglaterra – 1.753

5.º – Itália – 1.745

6.º – Argentina – 1.714

7.º – Espanha – 1.680

8.º – Portugal – 1.662

9.º – México – 1.658

10.º – Estados Unidos – 1.648