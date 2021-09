Tite convocará a seleção brasileira para nova rodada tripla no dia 24 de setembro

Líder das Eliminatórias, o Brasil irá encarar Venezuela, Colômbia e Uruguai na primeira quinzena de outubro

EFE/Claudio Reyes Seleção brasileira vai ser convocada em 24 de setembro



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o treinador Tite convocará a seleção brasileira para a nova rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022, no Catar, somente no dia 24 de setembro. Líder da competição com 100% de aproveitamento, o Brasil terá pela frente a Venezuela, em Caracas, no dia 7 de outubro. Três dias depois, a Canarinho mede forças com a Colômbia, novamente como visitante, em Barranquilla. Por fim, os brasileiros encerram esta Data Fifa diante do Uruguai, em Manaus. A expectativa, antes, era de que a divulgação fosse realizada nesta sexta-feira – data limite para envio da lista para a Fifa. Desta forma, Tite definirá os nomes ainda nesta semana, respeitando o prazo para a confirmação dos convocados. Porém, a confirmação dos atletas para imprensa e torcedores só ocorrerá uma semana depois.

A novidade nesta lista será os atletas brasileiros que atuam no Reino Unido. Depois de um acordo com o governo britânico, costurado pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) e pela Fifa, Tite voltará a contar com os jogadores que atuam no Campeonato Inglês. Desta forma, nomes importantes como os de Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United) e Raphinha (Leeds United) poderão reaparecer na convocatória. A apresentação da comissão técnica e dos atletas terá início no dia 4 de outubro, uma segunda-feira, em Bogotá. Lá, o comandante fará os três primeiros treinos da equipe. A viagem para a Venezuela será na véspera do confronto.