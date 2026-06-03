Todas as finais de Copa do Mundo que terminaram empatadas e foram para a prorrogação

Oito decisões de Mundiais exigiram fôlego extra dos atletas; cinco terminaram nos 30 minutos adicionais e três precisaram das cobranças de pênaltis

AP Photo Tanto a Argentina quanto a Itália carregam o recorde absoluto de três finais disputadas além do tempo normal.



Oito decisões superaram os 90 minutos regulamentares ao longo das 22 edições já disputadas da Copa do Mundo. Para o fã de futebol que deseja saber exatamente quais foram as finais de Copa do Mundo que terminaram empatadas e foram para a prorrogação, o cenário histórico se divide em duas frentes: cinco seleções ergueram a taça conquistando a vitória ainda no tempo extra, enquanto outras três precisaram sobreviver à tensão máxima das cobranças de pênaltis.

Argentina e Itália detêm o recorde de resistência nas finais

Quando o assunto envolve força mental e desgaste prolongado, o almanaque esportivo aponta um empate duplo. Tanto a Argentina quanto a Itália carregam o recorde absoluto de três finais disputadas além do tempo normal.

Os italianos inauguraram as decisões com prorrogação em 1934 e voltaram a atuar mais de 90 minutos nos mundiais de 1994 e 2006. Já os argentinos sentiram o limite do desgaste físico em 1978, em 2014 e no épico tricampeonato de 2022. Do lado oposto, a Holanda carrega a infeliz marca de ser a equipe que mais perdeu prorrogações em finais, somando reveses em 1978 e 2010.

A lista completa das decisões resolvidas após os 90 minutos

O retrospecto oficial da entidade máxima do futebol registra partidas lendárias que exigiram extrema superação tática. Abaixo, o detalhamento cronológico das oito decisões que marcaram época.

1934: Itália 2 x 1 Tchecoslováquia: O primeiro empate em decisões aconteceu logo na segunda edição. Após o placar de 1 a 1 no tempo regulamentar, a seleção italiana marcou o gol do título nos primeiros dez minutos da etapa complementar.

1966: Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental: Impulsionados pela torcida londrina, os anfitriões desempataram o 2 a 2 dos 90 minutos iniciais com um polêmico gol de Geoff Hurst no tempo extra, ampliando a vantagem em seguida.

1978: Argentina 3 x 1 Holanda: O talento de Mario Kempes falou alto sob o estrondo das arquibancadas em Buenos Aires. O marcador ficou no 1 a 1 até os 90 minutos, mas o preparo físico sul-americano sobressaiu com dois tentos na prorrogação.

1994: Brasil 0 x 0 Itália (Pênaltis: 3 x 2): A primeira grande decisão decretada na marca da cal. Sob um sol forte em Los Angeles, o zero permaneceu intacto no placar durante exaustivos 120 minutos.

2006: Itália 1 x 1 França (Pênaltis: 5 x 3): Marcada pelo conflito entre Zinedine Zidane e Marco Materazzi, a igualdade do primeiro tempo seguiu inalterada, levando os italianos ao tetracampeonato nos pênaltis .

2010: Espanha 1 x 0 Holanda: A consagração do toque de bola europeu chegou na última gota de suor. O inesquecível gol de Andrés Iniesta aos 116 minutos definiu a inédita taça espanhola sem necessidade de penalidades.

2014: Alemanha 1 x 0 Argentina: Repetindo o formato exato da edição anterior, Mario Götze encontrou espaço no segundo tempo extra para selar a vitória alemã no gramado do Maracanã .

2022: Argentina 3 x 3 França (Pênaltis: 4 x 2): Apontada como a melhor partida do século, o embate travou um 2 a 2 no tempo normal, empatou por 1 a 1 na prorrogação e encerrou com o desfecho histórico a favor dos sul-americanos .

O impacto tático para o torneio de 2026 na América do Norte

A contagem regressiva para a atual Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho de 2026, entrega uma realidade inegável sobre esses números. Os elencos estão cada vez mais nivelados fisicamente.

Os departamentos de desempenho já preparam as seleções para o rigor de suportar 120 minutos de alta intensidade considerando as enormes variações climáticas em diferentes fusos horários do continente norte-americano. O futebol moderno força as comissões técnicas a inserirem no cronograma exaustivos mapeamentos estatísticos e preparação psicológica específica para sobreviver aos pênaltis.

Compreender o tamanho do retrospecto das partidas finalizadas no tempo extra é enxergar a transformação do esporte. Os países que conseguiram triunfar superando a fadiga aguda provaram ao mundo que dominar o campo demanda um equilíbrio rigoroso entre genialidade individual e preparo físico.