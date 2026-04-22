Toluca denuncia ataques racistas contra brasileiro Helinho

Clube vai colaborar com investigação da FMF para apurar responsabilidades pelos ataques discriminatórios

Reprodução / @helinho.2000 No fim da partida que o América venceu o Toluca por 2-1, no sábado, no estádio Banorte (antes conhecido como Azteca), Helinho foi expulso e, antes de deixar o campo, trocou socos com Alejandro Zendejas, jogador do América.



O clube mexicano Toluca denunciou na terça-feira (21) que o atacante brasileiro Helinho é alvo de insultos racistas desde sábado, após uma discussão com jogadores do América em uma partida do torneio Clausura.

No fim da partida que o América venceu o Toluca por 2-1, no sábado, no estádio Banorte (antes conhecido como Azteca), Helinho foi expulso e, antes de deixar o campo, trocou socos com Alejandro Zendejas, jogador do América. Em seguida, a caminho do vestiário, o brasileiro teve outro incidente com o capitão do América, Henry Martín.

“Helinho e sua família têm sido vítimas de assédio, insultos e ataques racistas, não apenas naquele dia no estádio, mas também nos dias posteriores, nas redes sociais”, denunciou o Toluca em um comunicado.

Diante dos ataques discriminatórios contra Helinho, o Toluca vai colaborar com uma investigação aberta pela Comissão de Gênero e Diversidade da Federação Mexicana de Futebol (FMF) “para definir as responsabilidades correspondentes”.

Helinho foi punido pela Comissão Disciplinar da FMF com três partidas de suspensão e uma multa “pela expulsão, conduta violenta e confusões dentro do estádio”.

O ex-jogador do São Paulo e do Red Bull Bragantino perderá os últimos jogos da fase de classificação do Clausura, contra Mazatlán e León, e a partida de ida das quartas de final.

Além de Helinho, também foram punidos com um jogo de suspensão cada um e multa o técnico do Toluca, o argentino Antonio Mohamed, e os jogadores do América Zendejas e Martín.

*AFP