Torcedores do Flamengo pedem saída de Rogério Ceni após empate com a LDU

Indignados com a postura da equipe, que consegui a igualdade nos minutos finais, os Rubro-Negros foram às redes sociais e subiram a hashtag ‘#ForaCeni’

EFE/Silvia Izquierdo Rogério Ceni e Gabigol discutem durante jogo entre Flamengo e LDU



Milhares de torcedores do Flamengo reprovaram a atuação do time no empate em 2 a 2 com a LDU (EQU), no Maracanã, na noite da última quarta-feira, 19. Indignados com a postura da equipe, que consegui a igualdade nos minutos finais, os Rubro-Negros foram às redes sociais e subiram a hashtag “#ForaCeni” para pedir a saída de Rogério Ceni, que vê o seu trabalho ser contestado mais uma vez. Mesmo com o resultado, os cariocas asseguraram a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América com uma rodada de antecedência. Na próxima semana, o conjunto recebe o Vélez Sársfield precisando de apenas mais um empate para ficar com a primeira posição da chave G da competição continental.

No Twitter, a torcida do Flamengo ficou revoltada com mais uma atuação ruim do sistema defensivo. Como já virou rotina, o Rubro-Negro voltou a sofrer gols através de cruzamentos na área em bola parada. Além disso, muitos questionaram o fato de Ceni ter colocado um time misto, priorizando a segunda final do Campeonato Carioca diante do Fluminense – na primeira, os times empataram em 1 a 1. “Não queria Domènec, mas vendo o trabalho do Rogério Ceni, digo tranquilamente que com Domènec não teríamos sido eliminados pro Racing na Libertadores e pro São Paulo na Copa do Brasil. Ceni ganhou o Brasileirão por incompetência dos outros times”, disse um torcedor, lembrando das desclassificações do time na temporada passada. “Temos uma Ferrari na mão de um bebum. O Flamengo ganha jogos na individualidade, na genialidade de craques como Arrasca, Gabi, etc… Seis meses com Ceni e o time não tem padrão, não tem esquema tático, a defesa é um caos, média de quase 2 gols por jogo!”, comentou outro.

Veja algumas reações abaixo:

Bom dia amigos, temos uma ferrari na mão de um bebum, o Flamengo ganha jogos na individualidade, na genialidade de craques como Arrasca, Gabi etc… 6 meses com Ceni e o time não tem padrão, não tem esquema tático, a defesa é um caos, média de quase 2 gols por jogo! #ForaCeni pic.twitter.com/zMbmvLCBln — Tonhão Marreta (@tonhaomarreta) May 20, 2021

Abel Braga NÃO FOI DEMITIDO. Ele que pediu o boné! Se dependesse da diretoria, ele ainda continuaria no clube. Fomos nós que demitimos o Abel e juntos faremos o mesmo com o Rogério Ceni, combinado? Subam a TAG: #ForaCeni Vamoooosss! — Flamengariano 🇦🇱 (@flamengariano) May 20, 2021

Não queria Domenec, mas vendo o trabalho do Rogério Ceni, digo tranquilamente que com Domenec não teríamos sido eliminados pro Racing na Libertadores e pro São Paulo na Copa do Brasil.

Ceni ganhou o Brasileirão por incompetência dos outros times.#ForaCeni — Henriqueᶜʳᶠ (@riquecarvalho82) May 20, 2021

Olha a cena além de craque artilheiro de todos os tempos príncipe da nação gabi tem que ser técnico também. #foraceni pic.twitter.com/4yhDlQwaAM — Pitty Rochinski (@PittyRochinski) May 20, 2021