Brasileiro Didi Louzada é suspenso por 25 jogos por doping na NBA

Jogador do New Orleans Pelicans testou positivo para testosterona e drostanolona

Reprodução / Instagram / @Didi Didi afirmou ter consumido as substâncias em vitaminas indicadas por nutricionista



O jogador de basquete brasileiro Didi Louzada foi suspenso pela NBA por 25 jogos após ser pego usando duas substâncias proibidas em teste antidoping, testosterona e drostanolona. O atleta do New Orleans Pelicans alega que teria consumido as substâncias em vitaminas recomendadas por uma nutricionista com quem teria se consultado durante férias no Brasil, e que não cometeu o doping intencionalmente. O jogador de 22 anos divulgou um comunicado no qual assume responsabilidade sobre a situação e pede desculpas aos torcedores. Didi está em sua primeira temporada no Pelicans, após passar dois anos emprestado a um time da liga australiana. A suspensão já é válida para o jogo desta sexta, 19, contra o Los Angeles Clippers.

“Como ela [a nutricionista] tem um histórico de trabalhar com atletas profissionais, eu nunca imaginei que alguma dessas substâncias era banida ou poderia estar contaminada. Quando eu soube do resultado positivo, eu imediatamente cooperei completamente com a Liga para ajudar a todos nós entendermos o que exatamente aconteceu. Assumo minha responsabilidade nesta situação, lamento profundamente que isso tenha acontecido e peço desculpas ao meu time, meus companheiros e aos fãs do Pelicans por esse erro. Assumo minha responsabilidade nesta situação, lamento profundamente que isso tenha acontecido e peço desculpas ao meu time, meus companheiros e aos fãs do Pelicans por esse erro”, disse Didi sobre o caso.