Torcidas Organizadas conseguem liberação para uso de bandeirão de mastro nos estádios de SP

Decisão aconteceu em reunião com Ministério Público e Polícia Militar aconteceu nesta segunda-feira, 27

Reprodução/ Twitter Bandeirão de mastro estava proibido no Estado há 25 anos



Depois de 25 anos proibido nos estádios paulistas, os bandeirões de mastro (bambu) estão de volta. No fim da tarde desta segunda-feira, 27, as torcidas organizadas do Estado se reuniram com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, a Polícia Militar e o Ministério Público e conseguiram o aval de liberação, segundo apurou o repórter da Jovem Pan, Caique Silva. A proibição foi colocada na época pela crescente violência dos grupos. A medida pode voltar junto com a presença das torcidas nas arquibancadas a partir do dia 4 de outubro. Segundo o governador de São Paulo, João Doria, a primeira liberação será de 30% de capacidade dos estádios/arena, evoluindo para 50% no dia 15 de outubro e capacidade total em 1º de novembro.