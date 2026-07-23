Transfer bans não são o pior: a imagem está ruindo

O Corinthians acumula várias pendências que geram múltiplos bans, enquanto São Paulo e Santos também são devedores

Nas últimas horas, você tem acompanhado os transfer bans envolvendo Corinthians, São Paulo e Santos.

Essa é a proibição de registrar novos jogadores imposta pela FIFA e pela CBF.

O Corinthians acumula várias pendências que geram múltiplos bans, enquanto São Paulo e Santos também são devedores. No total, são seis bans entre os três clubes. Vários clubes brasileiros já passaram por isso e o cenário geral ainda é desafiador…

Mas o estrago é mais profundo e afeta diretamente a imagem pública de agremiações com décadas de história e milhões de torcedores.

Os clubes passam a ser vistos como mal administrados ou “quebrados”. Marcas pensam duas vezes antes de se associar a um devedor crônico.

Patrocinadores premium evitam o risco de escândalos. A longo prazo, isso reduz a receita de marketing. Jogadores e empresários ficam mais cautelosos. Clubes mais estáveis financeiramente ganham prestígio e capacidade de atração.

A torcida pode até perdoar, mas o mercado não perdoa. Isso afeta o valor de marca, negociações de TV e parcerias internacionais.

Não é só problema financeiro… vira assunto reputacional.

Recuperar a imagem não exige só pagar dívidas, mas transparência, planejamento e gestão profissional séria. E já é possível sentir desabafos de torcedores diminuindo a relação afetiva com os clubes, segundo eles, sem rumo…

Até a próxima!