São Paulo marca, mas sofre virada do Athletico-PR no retorno do Brasileirão

O Tricolor cai para a nona posição, enquanto o Rubro-Negro sobe para a terceira colocação da competição

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense nesta quarta-feira (22), ao sofrer uma virada em cinco minutos no segundo tempo, depois de terminar a etapa inicial vencendo por 1 a 0 no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Válida pela 19ª rodada, a partida não foi disputada no MorumBis por causa dos shows do cantor britânico Harry Styles.

Com 25 pontos, o time comandado por Dorival Júnior está no meio da tabela, em nono lugar, a cinco pontos do Red Bull Bragantino, quinto colocado, e a cinco também do Vasco, 17º colocado, primeira posição dentro da zona de rebaixamento. O time paranaense é o terceiro, com 33.

O São Paulo foi dominante no primeiro tempo, mas não chegou a ter um volume ofensivo tão intenso e demorou para conseguir ferir de verdade o adversário. Precisou de uma falta para finalmente mostrar agressividade e no mesmo lance foi recompensado com bola na rede. Foi boa a batida de Artur, autor do gol, mas o goleiro Santos colaborou falhando ao tentar fazer a defesa.

Dorival Júnior precisou fazer uma substituição ainda aos 20 minutos do primeiro tempo, porque o zagueiro Rafael Tolói se lesionou e precisou ser substituído por Osorio. Sem maiores prejuízos ao sistema defensivo após as substituições, os são-paulinos continuaram dominando as ações do jogo.

O Athletico-PR, por sua vez, levou pouco perigo ao gol tricolor. Suas investidas no campo de ataque se resumiam a bolas longas, geralmente lançadas para Viveros, que não conseguia evoluir os lances, muito em razão de receber isolado, sem suficiente apoio dos companheiros para desenvolver a jogada da melhor forma.

O primeiro minuto do segundo tempo mudou completamente o panorama da partida. Depois de muitos erros e frustrações ao longo da primeira etapa, Viveros recebeu lançamento de Luiz Gustavo e cruzou rasteiro para Leozinho acertar a trave. A bola ficou com o Athletico, e um cruzamento de Jadson desviado por Lucas Ramon terminou em gol de Leozino, bem posicionado dentro da pequena área.

Passaram-se cinco minutos entre o empate e a virada. O responsável foi, de novo, Leozinho, desta vez com um chute cruzado sem chances para Rafael. Em desvantagem, os são-paulinos fizeram um jogo desorganizado, com resoluções ruins quando chegavam perto da área. Finalizações desenfreadas esbarravam na defesa adversária ou ultrapassavam a linha de fundo. Por isso, pode-se dizer que em nenhum momento estiveram perto de buscar o empate.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 2 ATHLETICO-PR