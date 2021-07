Um dia antes de estrear nas Olimpíadas, Marta vira embaixadora de companhia aérea

Camisa 10 da seleção é a nova Líder Global de Diversidade e Inclusão da Latam

A2M/CBF Marta é o destaque da seleção brasileira feminina nas Olimpíadas



A atacante Marta foi apresentada nesta terça-feira, 20, como a nova Líder Global de Diversidade e Inclusão da Latam. O anúncio foi feito pela própria companhia aérea em suas redes sociais. “Que orgulho poder dizer para o mundo que agora Marta Vieira da Silva voa junto com a Latam. Uma parceria que vai muito além de uma campanha. Marta é nossa nova Líder Global de Diversidade e Inclusão. Ter um ícone a bordo. É isso que nos faz voar”, disseram em comunicado nas redes. A atacante da seleção brasileira chamou atenção do mundo nos últimos dias ao cobrir o logo da Nike durante fotos promocionais do Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio em protesto por não ter um patrocínio esportivo.

Uma das caras do movimento ‘Go Equal’, que busca pagamentos igualitários para as mulheres no esporte, Marta também é muito engajada em causas femininas e desde 2018 é a Embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres. Nesta quarta-feira, 21, ela entra em campo ao lado das companheiras do Brasil para enfrentar a China na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas. O jogo será em Myagi, às 5h (horário de Brasília) com transmissão da TV Globo, SporTV e BandSports. O Brasil caiu no Grupo F e volta a campo no sábado, dia 24, para enfrentar a seleção da Holanda às 8h e fecha a primeira fase contra a Zâmbia, na terça-feira, dia 27, às 8h30.