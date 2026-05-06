Universidad Católica x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira, às 23h, no Estádio San Carlos de Apoquindo; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Gustavo Aleixo/Cruzeiro O Cruzeiro ocupa a terceira posição do Grupo D



Universidad Católica e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 23h, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile, em partida válida pela Libertadores. O duelo acontece pela quarta rodada da fase de grupos da competição.

O Cruzeiro ocupa atualmente a terceira colocação e soma seis pontos. A equipe mineira viaja ao Chile após vitória sobre o Boca Juniors, no torneio continental, mas anota derrota para o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, a Universidad Católica lidera o Grupo D com seis pontos e chega para a partida embalada pelo triunfo sobre o Barcelona de Guayaquil na última rodada.

Onde assistir Universidad Católica x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pelo Disney+, com início da transmissão às 23h.