Uruguai empata com o Chile em 1 a 1 e segue sem vitória na Copa América

Na terceira rodada, Chile assume provisoriamente a liderança e os uruguaios estão em 4º no Grupo A

Reprodução/ Twitter @CopaAmerica

Na terceira rodada da Copa América, Chile e Uruguai empataram em 1 a 1 na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A partida foi bem disputada e intensa do início ao fim. Os uruguaios começaram melhor e logo aos 7 minutos, Arrascaeta ajeitou de cabeça para Cavani dentro da pequena área e o atacante cabeceou para o gol, mas Bravo fez uma grande defesa. O lance foi anulado por impedimento. Mesmo ficando em cima, foi o Chile quem abriu o placar. Aos 25, Vargas entrou na área pela direita, chutou cruzado e conseguiu acertar a ‘bochecha’ da rede, fazendo 1 a 0. No restante da primeira etapa, as duas equipes se estudaram mais. Na volta para o segundo tempo, o Uruguai voltou mais agressivo.

Aos 20, Torres chutou de fora da área e Bravo mandou para escanteio. Na cobrança, Suárez aproveitou a sobra de bola na pequena área, se adiantou à defesa e empatou a partida. A partir daí o jogo ficou mais equilibrado. Aos 31, o Chile chegou com Arriagada livre, que chutou cruzado e a bola passou raspando o travessão. Aos 45, Suárez bateu colocado, mas a bola foi para fora. O resultado deixa o Chile em primeiro no Grupo A, com cinco pontos. A Argentina, que ainda entra em campo na noite desta segunda-feira, está em segundo com quatro pontos. O Uruguai conseguiu seu primeiro ponto e está em 4º na tabela.