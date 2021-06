Atleta do Raiders se assume homossexual e é o primeiro jogador gay em atividade na história da NFL

Carl Nassib publicou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira, 21, em que se diz confortável para revelar suas intimidades

Reprodução/ Instagram @carlnassib

O defensive end do Las Vegas Raiders, Carl Nassib, se assumiu homossexual em suas redes sociais e se tornou o primeiro jogador gay da história da NFL. Aos 28 anos, Nassib disse que se sente confortável hoje para se mostrar como é para o mundo e que tem “a melhor vida” que alguém poderia ter. “Estou na minha casa em West Chester, Pensilvânia. Eu só queria ter um momento rápido para dizer que sou gay. Eu tenho pretendido fazer isso há um tempo, mas finalmente me sinto confortável para tirar isso do meu peito. Eu realmente tenho a melhor vida, a melhor família, amigos e trabalho que um cara pode pedir”, escreveu em sua conta do Instagram. O jogador também anunciou que vai doar mais de 100 mil dólares (R$ 501 mil, na cotação atual) para um projeto de prevenção de suicídio para jovens LGBTQ+.

“Sou uma pessoa bastante reservada, então espero que vocês saibam que não estou fazendo isso para chamar atenção. Só acho que representação e visibilidade são muito importantes. Na verdade, espero que um dia vídeos como este e todo o processo de revelação não sejam necessários, mas até então farei o meu melhor e minha parte para cultivar uma cultura de aceitação e compaixão e vou começar doando $ 100.000 para o Projeto Trevor. Eles são uma organização incrível, eles são o serviço número um de prevenção de suicídio para jovens LGBTQ na América”, escreveu em sua página.