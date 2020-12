Vanderlei Luxemburgo recebe alta após contrair a Covid-19: ‘Venci o vírus’

Assista ao vídeo publicado pelo treinador, que ficou internado por oito dias após ser infectado pelo novo coronavírus

Cesar Greco/Ag. Palmeiras - 17/7/2020 Vanderlei Luxemburgo recebeu alta após contrair a Covid-19



O treinador Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira, 22, para informar que recebeu alta do hospital Sírio-Libanês, localizado em São Paulo – ele estava internado desde o dia 14 de dezembro , quando testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. Em vídeo postado no Twitter, o técnico afirma que venceu o novo coronavírus e agradece a equipe do hospital e os fãs que enviaram mensagens positivas.

“Pessoal, estou indo para casa porque eu recebi alta, graças a Deus. Passei por essa! Venci o vírus! A vara enverga, mas não quebra. Quero agradece toda a equipe do Dr. Ésper. Quero agradecer ao Sírio-Libanês, esse hospital maravilhoso e que oferece toda a condição de você ser tratado com humanidade. Os funcionários são totalmente preparados. A equipe de enfermagem, de limpeza… todos estão de parabéns. Aos meus amigos, muito obrigado pelas mensagens, orações. Aos fãs, todo meu afeto pelas orações que fizeram por mim”, falou Luxemburgo.

Luxemburgo está desempregado desde que foi demitido do Palmeiras em outubro, após três derrotas seguidas. O último jogo dele à frente do Verdão foi em 14 de outubro, uma derrota para o Coritiba, no Allianz Parque, por 3 a 1. O clube trouxe para a vaga dele o português Abel Ferreira, que também teve Covid-19 e se recuperou recentemente.