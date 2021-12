Vasco anuncia volta de Zé Ricardo ao cargo de técnico do clube

Treinador passou pelo time em 2017, quando conquistou vaga na Libertadores

Paulo Fernandes / Vasco.com.br Zé Ricardo já passou também por Flamengo, Botafogo, Inter e Fortaleza



O Vasco anunciou o nome do técnico que assumirá o clube em mais uma tentativa de retornar à primeira divisão: Zé Ricardo, que já teve passagem anterior em 2017 e agora chega para o cargo deixado por Fernando Diniz no início de novembro. Agora, o clube inicia o planejamento para a temporada de 2022, com o principal objetivo de conquistar o acesso, o que não conseguiu em 2021. “Estou muito feliz em poder voltar para a Colina Histórica. Lugar onde passei momentos maravilhosos, encontrei pessoas do bem. É um momento de satisfação. Vamos ter muito trabalho pela frente, mas tenho certeza que juntos faremos um grande ano. O Vasco merece voltar a elite”, disse o treinador ao site oficial do time. Na passagem anterior, Zé Ricardo tirou o Vasco das proximidades da zona de rebaixamento e o levou a conquistar uma vaga na Libertadores, mas a equipe não teve bom rendimento na competição continental e estava apenas no meio da tabela no Brasileirão seguinte, o que o levou a ser demitido. Além do Vasco, o técnico já passou por Flamengo, Botafogo, Fortaleza, Inter e Qatar SC.